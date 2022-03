"Arturo": un puzzle della memoria per l'8 marzo

Intero € 16,00 - ridotto € 14,00 (under 26, over 60, convenzionati) | - ridotto Social e Card Cultura € 12,00

Martedì 8 marzo lo spettacolo "Arturo" in scena all' ITC Teatro. Un puzzle della memoria che nasce dall’incontro di due registi/autori che condividono lo stesso dolore: la perdita dei propri padri. Composto di pezzi che esplorano il tema utilizzando forme e linguaggi differenti, lo spettacolo è in grado di trasformare le autobiografie dei due attori da memorie private ad atto collettivo, universale, includendo momenti di interazione con gli spettatori e lavorando su due differenti piani: quello dei padri che si raccontano in prima persona e quello in cui emerge il punto di vista dei figli.

Sul palco dell’ITC Teatro lo spettacolo vincitore ex aequo del Premio Scenario Infanzia 2020 e finalista al Premio In-Box Blu 2021.