Assaggi di scrittore: serata di interviste e letture con l'attore Saverio Mazzoni

Venerdì 25 presso la Casa dei Popoli di via Bentini 20 Assaggi di scrittore: conversazione con gli autori e esibizione musicale del gruppo I Mulini a Vento; conduce la serata con interviste e letture l'attore Saverio Mazzoni.



La musica e le parole dei Mulini a Vento costituiscono una giostra continua di riferimenti culturali, oltre che attuali. Figure classiche come Cyrano de Bergerac insieme ai giochi di parole di Gianni Rodari: una serata d'atmosfera in cui parole e musica giocheranno a rincorrersi creando poesia



alle ore 20,30 buffet alle ore 21,30



per informazioni dettagli e prenotazioni 3337632365