Dal 14 giugno al 17 settembre nell’ambito di Bologna Estate "Gli Assiri all’ombra delle Due Torri". Un mattone iscritto della ziggurat di Kalkhu in Iraq e gli scavi della Missione Archeologica Iracheno-Italiana a Ninive. La mostra è promossa da Musei Civici d’Arte Antica e King Abdulaziz Chair for Islamic Studies | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Missione Archeologica Iracheno-Italiana a Ninive, con la curatela scientifica di Nicolò Marchetti e il patrocinio dell’Ambasciata dell’Iraq in Italia e dell’Ambasciata d’Italia in Iraq.

Obiettivo dell'esposizione è comunicare, attraverso una formula nuova, contenuti storici relativi all’impero neo-assiro (Mesopotamia, IX-VII secolo a.C.), raccontando alcune specificità e sfide della collaborazione scientifica e cooperazione italiane attualmente in corso con l’Iraq e con la città di Mosul in particolare. Gli oggetti sono presentati attraverso i relativi modelli digitali stampati in 3D, secondo un nuovo concept di mostra sostenibile.