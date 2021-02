Attilio Melfi - Fuori Tempo

Inizio mostra, venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 18

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria) Bologna.

Fino al sabato 20 marzo, mar-sab, 17-20.

Ingresso libero, oppure su appuntamento.





E' successo qualcosa, e qualcosa deve ancora accadere. Ma cosa? Ombre lunghissime e sfumate, scie chimiche, linee d'orizzonte mostrano una attesa incerta, ma comunque, tranquillizzante come l'azzurro pastello che fa da sfondo all'opera.

Ha piovuto. Auto e locali testimoniano ciò che c'è stato. E anche qui ciò che arriverà è rassicurante, incorniciato in luci giallo oro.

Attilio Melfi dipinge il tempo del passaggio.