Audiacia e prudenza: Ruffini in mostra a Palazzo D'accursio

Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della nascita (1921-2021), la Sala d’Ercole di Palazzo d’Accursio presenta, dal 6 al 27 novembre, un’antologica dedicata a Giulio Ruffini, una delle figure che più hanno contribuito a dare un volto e un’identità alla Romagna attraverso l’arte. La mostra, dal titolo “Audacia e prudenza”, a cura di Beatrice Buscaroli, è il terzo appuntamento della serie: arriva dopo la retrospettiva “1950-1967” organizzata a inizio anno a Bagnacavallo - paese natale dell’artista - e in contemporanea con la mostra di Faenza, focalizzata sulle sue “nature morte” (Galleria comunale d’Arte, fino al 21 novembre). E’ la terza tappa di un viaggio che toccherà infine Ravenna e Rimini: un percorso che prevede, in ciascuna sede, l’approfondimento dei diversi periodi e delle varie tematiche connesse alla produzione del pittore romagnolo.



La mostra, patrocinata dal Comune di Bologna, descrive e riassume visivamente e in modo inequivocabile il titolo del progetto: Giulio Ruffini, un testimone del nostro tempo, per le tematiche affrontate, così strettamente connesse - dal dopoguerra a oggi - ai momenti storici che si sono succeduti, per le visioni e le riflessioni proposte, nelle diverse forme che hanno caratterizzato la sua pittura, “in un gioco speculare di ricorsi e di ricordi - come scrive la curatrice, Beatrice Buscaroli, nell’introduzione al catalogo - dove Pablo Picasso e Giorgio Morandi, Filippo De Pisis e Giorgio de Chirico, Carlo Carrà e René Magritte, dialogano sullo spazio puramente ipotetico della tela”. L’inaugurazione, alla presenza della Consigliera Regionale Marilena Pillati, di curatrice ed organizzatori, è in programma sabato 6 alle ore 18. Fino al 27 novembre si potrà visitare da martedì a sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 18:30 (ingresso libero, nel rispetto delle norme in vigore contro la diffusione del Covid-19).



Il progetto legato al Centenario è finalizzato a preservare e a divulgare le opere e la memoria di Ruffini: avviato nel 2019 con la ricerca e la raccolta dei dipinti e dei disegni autografi del maestro, con l’individuazione di quei lavori ancora sconosciuti alla critica e attualmente conservati in raccolte d’arte private, il lavoro ha portato così alla ricostruzione e al completamento della biografia. E trova concretezza, nel corso di quest’anno, con l’allestimento delle cinque mostre, con la pubblicazione in altrettanti volumi di quello che rappresenterà infine il catalogo completo delle sue opere, per la realizzazione del quale un particolare ringraziamento è rivolto agli sponsor: Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Bcc Credito Cooperativo, Deco Industrie, Parfinco, Terremerse, Logikem, Cna Ravenna e Terre Cevico.



Ideato e promosso dall’Associazione Percorsi di Mezzano, dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna e dalla famiglia dell’artista, il progetto ha registrato via via l’adesione e la fattiva collaborazione di importanti istituzioni – a cominciare dal Comune di Ravenna e dall’Università di Bologna – del mondo imprenditoriale e associativo, di studiosi, collezionisti e appassionati, fino ad ottenere il patrocinio del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna. Tutti gli aggiornamenti relativi al progetto, alla mostra di Faenza e agli appuntamenti in programma successivamente sono pubblicati sul sito internet (www.ruffinicentenario.art) e sui canali social Facebook e Instagram dedicati (@ruffinicentenario), dove sono aperti anche spazi di confronto e di condivisione.