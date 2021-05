Audiolook – una passeggiata nella storia

PERCORSO “Donne di polso nel Lungo Ottocento”

Per circa 1 ora vi immergerete individualmente tra le biografie illustri, ma poco conosciute, di alcune donne protagoniste del Lungo Ottocento Bolognese, piccole storie che fanno grande la Storia.



Istantanea Teatro propone un nuovo modo di scoprire la Certosa, perfettamente in linea con le misure di sicurezza legate all’emergenza. AudioLook è una passeggiata culturale tra le bellezze del cimitero, che unisce lo sguardo (look) con l’ascolto (audio), come durante la lettura di un libro illustrato. La prima tappa è in presenza: un’attrice vi introdurrà al percorso, per lasciarvi poi liberi di vagare (sempre se ne avete il coraggio!) tra le tombe e i monumenti, in una caccia al tesoro che è un viaggio nella storia e nella memoria. Nello zaino, solo il vostro smartphone e le vostre cuffiette.

(Ph. Michele Brusa)



Indicazioni per partecipare: punto di ritrovo presso l’ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa), via della Certosa 18; prenotazione obbligatoria tel. 3515714158 (solo messaggi) oppure istantanea.teatro@gmail.com; partecipazione con numero limitato di persone; obbligo di indossare la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza con gli altri partecipanti. Il costo di partecipazione è 5 € + 1 € per tessera associativa annuale (1 € sarà devoluto per la valorizzazione della Certosa). Si richiede il pagamento il giorno dell’evento esclusivamente con soldi contati e consegnati in busta chiusa trasparente con nome e cognome di tutti i partecipanti.

