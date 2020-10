Audiolook: una passeggiata nella storia

Nuovo percorso: “LA CERTOSA MISTERIOSA”

L’arte, la letteratura, la musica, la cultura tutta ha sempre avuto un debole per il mondo dell’aldilà. E voi, siete pronti a scoprire i misteri che si nascondono dietro all’universo simbolico della Certosa? Fantasmi, bizzarri custodi, sibille e chiaroveggenti vi aspettano!



Istantanea Teatro propone un nuovo modo di scoprire la Certosa, perfettamente in linea con le misure di sicurezza legate all’emergenza. AudioLook è una passeggiata culturale tra le bellezze del cimitero, che unisce lo sguardo (look) con l’ascolto (audio), come durante la lettura di un libro illustrato. La prima tappa è in presenza: un’attrice vi introdurrà al percorso, per lasciarvi poi liberi di vagare (sempre se ne avete il coraggio!) tra le tombe e i monumenti, in una caccia al tesoro che è un viaggio nella storia e nella memoria. Nello zaino, solo il vostro smartphone e le vostre cuffiette.



Indicazioni per partecipare: punto di ritrovo presso l’ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa), via della Certosa 18; prenotazione obbligatoria tel. 3474088539 (solo messaggi) oppure istantanea.teatro@gmail.com; partecipazione con numero limitato di persone; obbligo di indossare la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza con gli altri partecipanti. Il costo di partecipazione è 5 € + 1 € per tessera associativa annuale (1 € sarà devoluto per la valorizzazione della Certosa). Si richiede il pagamento il giorno dell’evento esclusivamente con soldi contati e consegnati in busta chiusa trasparente con nome e cognome di tutti i partecipanti.



Per garantire la sicurezza di tutti, organizzeremo piccoli gruppi in partenza ogni 20 minuti.