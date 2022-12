Auguri natalizi e firma copie con l'autrice Mariel Sandrolini

Venerdì 23 dicembre 2022 alla libreria Coop Centro Borgo a Bologna, la bolognese Mariel Sandrolini attende i lettori in libreria per gli auguri di buone feste e firma copie con dedica per i vostri regali.

Sarà presente dalle ore 10,00 alle 17,00.

Il vicequestore MARRA capo della Mobile di piazza Galilei è il questurino che indaga su efferati delitti che coinvolgono la città di BOLOGNA.



Vi aspettiamo, e chi acquisterà un libro, uno sarà in omaggio.