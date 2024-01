Come muoversi nel mondo digitale in modo consapevole e sicuro?



Oggi siamo sempre più connessi: la rete e in generale il digitale fanno ormai parte della vita privata e lavorativa di ciascuno di noi. Le persone usano quotidianamente queste tecnologie per rimanere in contatto con familiari e amici, per fare acquisti, per informarsi o per svago. In ambito bancario, in particolare, sono sempre più numerose le famiglie che scelgono i canali digitali per fare pagamenti, consultare il proprio conto, investire, gestire prestiti e mutui, sottoscrivere una polizza.



Se da un lato il mondo digital offre numerosi vantaggi e comodità, dall’altro nasconde svariate insidie. E più le tecnologie diventano avanzate, più gli attacchi sono sofisticati e difficili da riconoscere per tempo e da contrastare.



Sono questi i temi al centro dell’incontro “Autodifesa digitale. Consapevolezza = Difendersi” - aperto a tutta la cittadinanza - in programma mercoledì 10 gennaio al Cinema Italia di Castenaso.



Relatrice:

> Laura Lecchi, avvocato esperto in Diritto delle tecnologie digitali



Intervengono:

> Davide Zucconi, Responsabile sicurezza informatica di BCC Felsinea

> Carlo Gubellini, Sindaco di Castenaso

> Andrea Rizzoli, Presidente di BCC Felsinea

> Andrea Alpi, Direttore Generale di BCC Felsinea



L’iniziativa è promossa dal Comitato Soci Territoriale di BCC Felsinea in collaborazione con il Comune di Castenaso.