Autunno all'Opera 2021 - Adriana Lecouvreur

Dopo il successo in versione film-opera su Rai5 lo scorso marzo, di Francesco Cilea viene ora ripensata per lo spazio del palcoscenico e incontra finalmente il pubblico del Teatro Comunale di Bologna. Quattro le recite, a partire da domenica 14 novembre alle 18 anche in diretta su Rai Radio3, con repliche il 16 e il 20 novembre alle ore 20 e il 18 novembre alle ore 18, nell’ambito della Stagione “Autunno all’Opera”.

La produzione, realizzata dal Comunale e da Rai Cultura e messa in scena a porte chiuse a febbraio di quest’anno appositamente per la trasmissione televisiva, è firmata da Rosetta Cucchi per la regia, da Tiziano Santi per le scene, da Claudia Pernigotti per i costumi, da Daniele Naldi per le luci e da Roberto Recchia per i video. Le coreografie sono di Luisa Baldinetti. Nella visione della regista pesarese «I quattro atti dell’opera diventano quattro spaccati di epoche diverse, con le muse che hanno ispirato il proprio tempo».

Alla guida dell’Orchestra del TCBO torna il direttore israeliano Asher Fisch, già sul podio in occasione della registrazione del film-opera, che nella prossima stagione lirica sarà impegnato con due titoli: l’Otello verdiano e il Lohengrin wagneriano.

È quasi interamente confermato il cast di successo della prima versione per la TV: nei panni della protagonista il soprano lettone Kristine Opolais, star contesa dai principali teatri della scena internazionale, come la Metropolitan Opera di New York, la Royal Opera House di Londra, la Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera e il Teatro alla Scala.

Con lei sul palco Luciano Ganci nella parte di Maurizio, Veronica Simeoni in quella della Principessa di Bouillon e Sergio Vitale impegnato nelle vesti di Michonnet, unico nuovo interprete di questa ripresa dal vivo. Completano la compagine vocale Romano Dal Zovo (Principe di Bouillon), Gianluca Sorrentino (L’abate di Chazeuil), Elena Borin (Mad.lla Jouvenot), Aloisa Aisemberg (Mad.lla Dangeville), Luca Gallo (Quinault) e Stefano Consolini (Poisson). L’acrobata è Davide Riminucci. Il Coro del TCBO è istruito da Gea Garatti Ansini.