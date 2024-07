"Avtomat" a Teatri di Vita

Non il solito DJ non binario della classe operaia dell’Europa orientale. Il produttore, cantante, ma anche artista visivo e digitale Avtomat si è fatto conoscere in Polonia e oltre i confini (Berlino, Londra, Praga, Oslo, Copenaghen, Lubiana: arriva in Italia per la prima volta) per un sound design innovativo e una corporeità viscerale, nonostante (o forse insieme a) l’emozione cruda che permea la sua produzione musicale. È un orgoglioso membro della crew Ci??ki Brokat (con cui gestisce l’annuale afterparty ufficiale del Warsaw Pride), co-creatore di Radio Kapita? e ambasciatore polacco per Keychange.