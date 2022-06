B-Boat live in Montagnola: a tutto reggae

Domenica 26 giugno B-Boat live sul palco di Montagnola Republic.

B-Boat è una reggae band nata a Bologna nel 2017. Lo stile della band richiama le diverse origini (Etiopia, Argentina, Sud Italia) dei suoi componenti e i loro variegati background musicali che, unendosi alla passione per la musica giamaicana, danno vita ad un sound new roots con molti richiami al dub e alle sonorità del reggae inglese e italiano degli anni '90.

Dopo aver suonato in diversi club e festival italiani e aver fatto da apertura ad artisti reggae internazionali come Horace Andy, Johnny Osbourne, Alpha Blondy, Anthony B ecc., la band esce con il suo primo album di inediti “Oltre Il Muro” il 15 Marzo 2019, anticipato dal singolo omonimo con un videoclip in anteprima sulla piattaforma reggaeville.com. Il 26 Marzo 2021 esce il singolo “Colpevole”.