Babbo Natale fa tappa a Bologna: lo troviamo nella grotta di Palazzo Zani

Babbo Natale fa tappa a Bologna, nella grotta di Palazzo Zani! Nel parco di Palazzo Zani, in via Santo Stefano 56, c’è la grotta dove Babbo Natale aspetta tutti i bimbi che vogliono consegnargli la lettera natalizia e magari farsi una foto con lui e i suoi elfi.

La grotta di Babbo Natale e il giardino storico con le splendide decorazioni natalizie sono aperte al pubblico venerdì 15 dicembre (dalle 15.30 alle 19.30), sabato 16 e domenica 17 dicembre (dalle 10.00 alle 19.30)

Se vuoi incontrare BABBO NATALE in personavieni dalle 15.30 alle 17.30 degli stessi giorni



PROGRAMMA

15 dicembre ore 16-18 recite del Teatro dei Burattini a Bologna

16 dicembre ore 17-19.30 spettacolo CANZONI A NATALE di e con Franz Campi

17 dicembre ore 16-18 concerto natalizio degli Zampognari di Monte San Pietro



In questa splendida cornice vi attende la DISPENSA DI BABBO NATALE, realizzata in collaborazione con AGEOP Ricerca, e gli stand con i migliori prodotti tipici delle aziende agricole bolognesi, per un Natale all'insegna della solidarietà