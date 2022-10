Indirizzo non disponibile

Dal 22 ottobre al 13 novembre torna a Imola e dintorni il "Baccanale - Ripieni" edizione 2022. A Imola, una rassegna dedicata alla cultura del cibo, ogni anno a novembre... da oltre trent’anni: un evento autunnale tra i più attesi, non solo per la città ma per tutto il circondario imolese. Al Baccanale 2022 tornano i "palchi del gusto" vetrine temporanee di prodotti a tema del territorio presenti, su tutto il periodo della manifestazione, nelle piazze principali di Imola.

Il tema: "Ripieni"

Ogni anno propone un tema diverso e un programma sempre nuovo di incontri, mostre, spettacoli, degustazioni, mostre mercato e, ovviamente, menu a tema.

Il cibo al Baccanale diventa di volta in volta oggetto di percorsi culturali, filo conduttore di percorsi enogastronomici, promotore di iniziative che valorizzano i prodotti tipici del territorio.

Un percorso trasversale, tra cultura ed enogastronomia, promozione e conoscenza delle tradizioni popolari, valorizzazione delle attività produttive e della ricettività del territorio, che coinvolge ogni anno oltre ai servizi comunali, enti, associazioni, aziende e consorzi.

E oltre ai tanti eventi... i menu a tema proposti da ristoranti e agriturismi dei dieci comuni del Circondario Imolese.

Scoprire e apprezzare sfumature diverse del gusto, della gastronomia e dei piaceri della tavola, tutto sapientemente condito da animazioni, spettacoli, eventi che per tre settimane trasformano Imola e il circondario in un grande palcoscenico sul quale si avvicendano storici, chef, gastronomi, artisti, produttori.

Maggiori info su: www.baccanaleimola.it

Imola e dintorni | Ufficio Attività Culturali 0542 602427