Bacchelli New Era, il nuovo progetto culturale del Centro Riccardo Bacchelli. Si è svolto lo scorso venerdi 23 febbraio l'evento di presentazione del Nuovo Progetto Culturale del Centro Civico Riccardo Bacchelli e delle realtà che lo gestiranno ed animeranno e della nuova programmazione che si svolgerà in quegli spazi, in particolare la rassegna primaverile fino al 31 maggio 2024, con più di 50 eventi gratuiti per la cittadinanza. La serata, che ha visto la partecipazione del Sindaco Matteo Lepore e della Presidente di Quartiere Elena Gaggioli, intervistati dal giornalista Paolo Rosato è stata l'occasione per presentare un progetto bello ed importante, che vuole offrire alla comunità un luogo di cultura e dialogo tra generazioni. Ospite della serata di prsentazione il maestro cantautore Alberto Bertoli, che con la sua musica ha infiammato la platea; rivedremo presto in Quartiere il maestro Bertoli per l’imminente evento inaugurale dell’intitolazione dell’Ex Parco dei Pini al cantautore, padre dell’artista, Pierangelo Bertoli. Nel Centro Civico Riccardo Bacchelli convivono numerose realtà: gli Amici del Bacchelli (storica realtà di presidio civico ed animazione culturale), Borgo Alice (associazione attiva nell’ambito della cura dell’ambiente, della storia e della memoria dei luoghi), ma anche un presidio dei Servizi Educativi del Quartiere Borgo Panigale-Reno e CiMeBo Wind Orchestra, un’orchestra composta da musicisti provenienti da tutta la Città Metropolitana di Bologna, che presidierà la struttura mettendo anche a disposizione di tutta la comunità eventi culturali e progetti di educazione musicale. Le varie realtà che gestiranno e animeranno il Centro Bacchelli lo faranno con una programmazione che si svolgerà in quegli spazi in particolare con la rassegna di primavera, che prenderà il via il 24 febbraio fino al 31 maggio 2024, con più di 50 eventi gratuiti per la cittadinanza.