Il Braccio della Vedova: un ipnotico viaggio dentro i rimbalzi psicologici della violenza sulle donne

Prezzo Intero 15 euro, ridotto 13 euro, ridotto under 30 9 euro

Da venerdì 29 a domenica 31 ottonbre in scena a Teatri di Vita lo spettacolo il Bacio della Vedova.

Due uomini e una vecchia compagna di scuola che ritorna al paese: un incontro che sembra rievocare una memoria nostalgica e che ben presto svela ben altro. Un testo incalzante, che prima conquista lo spettatore con la leggerezza e poi lo spiazza con un dialogo serrato e implacabile. “Il bacio della vedova” di Israel Horovitz, nella traduzione di Mariella Minozzi, è un ipnotico e appassionante viaggio dentro i rimbalzi psicologici della violenza sulle donne, orchestrato da una regista sensibile come Teresa Ludovico e portato in scena da un terzetto di interpreti potenti come Diletta Acquaviva, Alessandro Lussiana, Michele Schiano Di Cola.

L’appuntamento è a Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; www.teatridivita.it), dal 29 al 31 ottobre (venerdì ore 21, sabato ore 20, domenica ore 17). Domenica 31 dalle ore 11.30 il teatro sarà aperto per il classico brunch della domenica.

