"Back to Momix": acrobazie e trasformismo, tutta la magica leggerezza dei Momix

Prezzo Platea intero € 45,00 – Platea ridotto € 40,50 – Platea Under 12 € 25 – Balconata intero € 35,00 – Balconata ridotto € 31,00 – Balconata Under 12 € 15,00

È un grande ritorno, quello dei Momix al Teatro EuropAuditorium di Bologna che, dal 2 al 5 novembre 2023, saranno in scena con Back to Momix. Lo spettacolo, nato dal desiderio della Compagnia di tornare a calcare le scene dopo anni difficili che l’hanno allontanata dal suo pubblico, riporta al centro dell’attenzione il desiderio di leggerezza e spensieratezza, tipico dei Momix, con uno sguardo sempre teso al futuro. Back to Momix è una festa fra i Momix e il suo pubblico: un binomio perfetto che da sempre genera divertimento, emozione e incanto da ormai due generazioni.

La Compagnia Momix, che di anni ormai ne ha 43, continua ad affrontare le sfide della gravità con le acrobazie dei suoi incredibili ballerini e con il trasformismo dei suoi personaggi che evocano sensazioni e colori sempre nuovi attraverso gli occhi di un bambino un po’ cresciuto, Moses Pendleton, carismatico Direttore artistico della Compagnia e creatore di innumerevoli spettacoli di successo. I più significativi estratti dei grandi classici che hanno segnato la storia dei Momix vengono restituiti alle luci del palcoscenico con una nuova e viva intensità: dagli storici Momix Classics, Passion, Baseball, Opus Cactus, SunFlower Moon fino a Bothanica e Alchemy.

I biglietti per le repliche di giovedì 2 e venerdì 3 novembre 2023 sono acquistabili attraverso i circuiti Vivaticket e Ticketone. I biglietti per le repliche di sabato 4 e domenica 5 novembre 2023 saranno in vendita a partire dal mese di settembre, poiché incluse nelle formule di abbonamento del Teatro.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (Piazza Costituzione 5/f, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).