Backstreet Boys: sarà a Bologna l'unica data italiana del 2022

Il Dna World Tour di Backstreet Boys fa tappa in Italia e fa tappa a Bologna! L'appuntamento, che sta già facendo impazzire i fans, è fissato all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno sabato 22 ottobre 2022. La band esplosa e gettonatissima degli anni '90 sarà sul palco un solo giorno, una sola sera. I biglietti saranno acquistabili a partire dal 7 aprile in prevendita e in vendita generale dall'8 aprile sui soliti canali.