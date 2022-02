Bagni di Mario e cripta di San Zama: il tesoro nascosto della conserva di Valverde

Un piccolo accesso in via Bagni di Mario 10 nasconde un mondo sotterraneo da esplorare: la bellezza ipogea della Conserva di Valverde, conosciuta anche come Bagni di Mario.

Vi proponiamo un percorso suggestivo alla scoperta dei segreti nascosti della Bologna non visibile.

Scopriremo insieme l’incredibile sistema di raccolta delle acque risalente al Cinquecento, attraverso cunicoli che ci permetteranno di ammirare gli ingegnosi sistemi di captazione delle acque che servivano all’approvvigionamento della Fontana del Nettuno e della Fontana Vecchia, simboli della città.