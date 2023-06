Bakivo: appunti di viaggio

"Cerca la bellezza nelle cose di ogni giorno. Fermati un attimo. Ascoltati. Percorri la strada dei sentimenti, e guardali con leggerezza e un pizzico di ironia. Tu sei me e io sono te, Liberi di essere noi stessi, anime belle in connessione profonda." Nella cornice della Collina delle Meraviglie il trio Bakivo presenta il suo nuovo album "Appunti di viaggio"



Bakivo è un trio di Bologna che propone un pop raffinato, leggero e attualissimo, con solide radici nel jazz, nella bossa nova e nella tradizione cantautorale.



Voce: Sara D'Angelo

Chitarre: Luca Cremonini

Basso: Pedro Judkowski

Batteria (ospite): Piero Roda



Via di Sabbiuno, 6, Bologna



Info e prenotazioni: 349 171 7883