Castel San Pietro Terme: 'balera sotto le stelle' nel Giardino di Villa Scardovi

A Castel San Pietro, nel bolognese, ogni lunedì c'è una 'balera sotto le stelle' nel Giardino di Villa Scardovi. L'appuntamento è appunto ogni lunedì dalle 20.30 fino al 25 luglio, in via Mazzini 29, ingresso gratuito. Dopo due anni di pausa dovuti alle limitazioni per la pandemia, la balera e la musicadalla scorsa settimana è infatti tornata ad animare le sere estive con le orchestre live e dj della zona. Dopo il 25 luglio, come è tradizione, nelle ultime due serate dell'1 e 8 agosto la balera si trasferirà a Osteria Grande, nella pista polivalente di via Broccoli. Nelle prossime serate sul palco si avvicenderanno i Barbera, Davide Ballestri, Niccolò Quercia, Stefano Linari, dj Bruno, Loretta e Attenti a noi due (a chiudere la manifestazione). Info e contatti: Centro Sociale Scardovi telefono 347.0103912 oppure Auser telefono 051.2812943. Info e aggiornamenti sugli eventi estivi promossi e patrocinati dal Comune di Castel San Pietro Terme: sito www.cspietro.it e pagina Facebook www.facebook.com/cspietro/ (clicca "mi piace" per seguire le iniziative del Comune)