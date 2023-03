Balletto di Roma: "Giulietta e Romeo, 20th Anniversary 2002-2022"

Sabato 25 marzo al Teatro Celebrazioni lo spettacolo "Giulietta e Romeo", un classico firmato dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde che debuttò nel 1989 per il Balletto di Toscana per poi essere ripreso dal Balletto di Roma nel 2002.

In scena negli ultimi vent’anni, Giulietta e Romeo viene riallestito per festeggiare, con questo anniversario, il suo record di spettacolo di danza italiano più applaudito di sempre con 350 recite effettuate e 200.000 spettatori. La Verona degli amanti infelici di William Shakespeare diventa in questa versione un Sud buio e polveroso reduce da una guerra e alle soglie di una rivoluzione: un muro decrepito mantiene il ricordo di un conflitto mondiale e – risuonando quanto mai attuale – annuncia, oltre le macerie, un futuro di rinascita e ricostruzione. Nell’Italia contraddittoria del secondo dopoguerra, immobile e fremente, provinciale e inquieta, Giulietta è protagonista e vittima di una ribellione giovanile e folle, in fuga da una condizione femminile imposta e suicida di un amore inammissibile. Romeo, silenziosamente appassionato e incoscientemente sognatore, è martire della propria fede d’amore innocente. Riscrittura drammaturgica originale, percorsa dai fotogrammi inquieti del cinema neorealista e autonoma nell’introspezione dei personaggi, l’opera di Fabrizio Monteverde denuda la trama shakespeariana e ne espone il sentimento cinico e rabbioso, così vicino al suo stesso impeto coreografico. Ne nasce una narrazione essenziale ma appassionata, lirica e crudele, che come il cerchio della vita continuamente risorge dal proprio finale all’alba di un nuovo sentimento d’amore. Un’audace manipolazione dell’opera originale che insiste sui sentimenti e sulle idee universali che ancora oggi fanno breccia nei lettori di Shakespeare e che risuonano ancora più forti nella loro traduzione in danza attraverso lo stile energico e travolgente del coreografo Fabrizio Monteverde.

Una produzione Luciano Carratoni

direzione artistica Francesca Magnini

balletto in due atti liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare

con Carola Puddu e Paolo Barbonaglia

musiche Sergej Prokof’ev

scene Fabrizio Monteverde

costumi Eve Kohler

lighting design Emanuele De Maria

coreografia e regia Fabrizio Monteverde