"Balli al Baladur!":domeniche danzanti nella balera estiva di Villa Smeraldi

Dal 3 settembre al 22 ottobre un ciclo di incontri dedicati al ballo nella balera estiva di Villa Smeraldi. L'Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina propone un ciclo di incontri dedicati al ballo "alla Filuzzi", che tornerà a far risplendere la pista da ballo incorniciata dal parco di Villa Smeraldi. Dal 3 settembre per cinque domeniche pomeriggio si terranno incontri danzanti, a cura dell'esperto di danze filuzziane Carlo Pelagalli.

A seguire la pista da ballo sarà aperta a tutti gli appassionati danzatori, per ricreare le atmosfere di questa balera, come accadeva fino agli anni 60!



L'iniziativa rientra nell'ambito di Filuzzi in piazza, il progetto promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con Città metropolitana di Bologna per valorizzare il patrimonio culturale della Filuzzi.



Gli incontri si terranno:

domenica 3 settembre: ore 16 - 18.30 incontro danzante; 18:30 - 20 ballo libero;

domenica 17 settembre: ore 16 - 18.30 incontro danzante; 18:30 - 20 ballo libero;

domenica 1 ottobre: ore 16 - 18.30 incontro danzante; 18:30 - 20 ballo libero;

domenica 15 ottobre: ore 16 - 18.30 incontro danzante; 18:30 - 20 ballo libero;

domenica 22 ottobre: gran finale in occasione della Festa della Semina/Open Day del gusto del Museo, con musica dal vivo!



In caso di maltempo l'iniziativa si terrà regolarmente nel "Salone delle Feste", al piano nobile di Villa Smeraldi.



È caldamente consigliata la partecipazione all'intero ciclo di incontri danzanti, per avere una formazione di base più completa possibile: ogni incontro ha il costo di 10 euro da pagare in loco, comprendente anche una consumazione presso la "Baracchina Smeraldi" della Cooperativa Sociale "Anima".

La prenotazione è obbligatoria alla mail: segreteria.museo@ cittametropolitana.bo.it o al numero 331 6779664.

Eventuali disdette sono da comunicare entro 48 ore dall'evento per lasciare posto ai ballerini in lista d'attesa.



L'iniziativa è frutto del grande successo dell'evento "Suonala ancora, Nildo!", organizzato lo scorso aprile dal Museo con il coordinamento del musicista Umberto Cavalli, unitamente a Paolo Marcheselli, Carlo Pelagalli e Osteria del Mandolino. Una giornata dedicata a Leonildo Marcheselli, storico musicista bolognese e "inventore" della Filuzzi, che ha visto la riapertura al pubblico della famosa balera di Villa Smeraldi, conosciuta come “Incanto Verde”. La pista da ballo, tradizionalmente inaugurata il lunedì di Pasqua, aprì nel 1947 per volere degli abitanti del territorio desiderosi di divertimento e, per una ventina d'anni, divenne una delle balere più frequentate della "Bassa", ospitando musicisti di fama nazionale, primo fra tutti Nildo!