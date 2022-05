Gran Ballo dell'Unità d'Italia 2022

Sabato 21 maggio tradizionale Gran Ballo dell'Unità d'Italia, giunto alla 26^ edizione, in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento di Bologna. Centotrenta danzatori in costumi storici, presentano Valzer, Quadriglie, Mazurke e Polke dell’Ottocento all’interno di una sceneggiatura creata apposta per l’occasione.

Nel 150° anniversario della scomparsa di Giuseppe Mazzini, l’evento mette in scena il patriota che ricorda fatti e vicende a lui legati. Con la figura di un giornalista del tempo, si ripercorrono importanti episodi storici, si celebra Mazzini come cantore della libertà aperto ad una dimensione europea, si menzionano donne che, ispirate dal pensiero mazziniano, hanno lottato per la libertà e la democrazia. Si scopre un Mazzini amante anche degli uccellini, appassionato di caffè e sigari, che non disdegna di concedersi ai piccoli piaceri culinari per addolcire le amarezze di una vita da esule, un Mazzini che sa insegnare ai bambini e che trova conforto nelle lettere.

Ricordare il pensiero di Giuseppe Mazzini diventa l’occasione per mantenere vivo il senso profondo dell’Italia e dell’Europa, comunità politiche unite da un destino comune, allora come adesso. Con le parole di Giosue Carducci “l’ultimo dei grandi italiani antichi, il primo dei moderni” la rievocazione intende quindi tenere viva la memoria di quella visione politica fatta da chi ha amato la patria e l’ha desiderata costruire anche sacrificando la propria vita.

Con la partecipazione di: Battaglione Estense, Ragazze e ragazzi del Servizio Educativo Territoriale appartenente al Servizio Sociale per la Disabilitá del Comune di Bologna, Bambini della Scuola Primaria Mazzini IC 14. Direzione artistica di Alessia Branchi.

Per l’occasione il Museo civico del Risorgimento dalle ore 15 alle ore 20 sarà aperto ad ingresso gratuito, ed effettuerà due visite guidate alle ore 16 e alle ore 19. L’accesso alle visite guidate è gratuito fino ad esaurimento dei posti; prenotazione consigliata.