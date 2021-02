Balotta al porto. Uno spazio di parola e molto altro

Cinque incontri in cui leggeremo il bellissimo graphic novel "Non stancarti di andare" e discuteremo con i ragazzi i temi trattati dal libro, quali la guerra, l'amore, la migrazione, l'incontro tra culture, e il viaggio.

Iris e Ismail sono una coppia che sta per trasferirsi nella loro nuova casa. Ismail parte per la Siria per sistemare le ultime cose e stabilirsi così definitivamente in Italia.

Ma il viaggio si farà pericoloso e accidentato, come si mostra la vita a volte per la realizzazione dei sogni.



Gli incontri sono gratuiti e dedicati a ragazzi dai 14 ai 17 anni e saranno tenuti da Annarita Petrilli e Angela Ragnetti, psicoterapeute.

I posti sono limitati per le precauzioni anti Covid.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a spaziodiparola@gmail.com



Eventi in collaborazione con AICS Bologna