Bam! Bam! Teatro: Yanez. Io, Sandokan e Salgari

Una produzione Bam!Bam!Teatro in collaborazione con l'illustrazione portoghese Bernardo Carvalho e con Tocatì, festival internazionale dei giochi di strada

-

YANEZ. Io, Sandokan e Salgari è un intreccio narrativo tra Salgari e i suoi personaggi, tra vita reale e immaginata, un vero e proprio “gioco creativo” che trova nel personaggio di Yanez - al quale Salgari ha donato natali portoghesi - il punto di incontro e partenza per l'intero impianto drammaturgico.

La trama dello spettacolo alterna, infatti, le riflessioni dello scrittore Emilio Salgari, intrattenute con il personaggio Yanez, al racconto del romanzo I pirati della Malesia. L'incontro e il dialogo tra Salgari e Yanez - il personaggio salgariano che più di tutti viene considerato la sua proiezione - offre una riflessione sulla vita reale e quella immaginata ma anche sul senso dell'amicizia e sulla costruzione delle relazioni. Ad accompagnare la riflessione, com'e? tipico nei romanzi di Salgari, non può mancare l'avventura e così lo stesso autore vestirà i panni di Sandokan per accompagnare il fidato amico Yanez nelle principali vicende che animano I pirati della Malesia



Adatto a bambin* e adul*