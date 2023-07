"Bamba Wassoulou Groove" live in Piazza Lucio Dalla

Sabato 5 agosto "Bamba Wassoulou Groove" live sul palco di Piazza Lucio Dalla.

Bamba Wassoulou Groove, fondato a Bamako nel 2013, è un'iniziativa di Bamba Dembélé, quest'ultimo era il percussionista e co-fondatore della Super Djata Band, il mitico gruppo attorno al chitarrista Zani Diabaté. Bamba Wassoulou Groove è funk ammaliante, con vertiginose pulsazioni rock al servizio di una musica roteante e ipnotica. Mentre in altre parti del Mali la tradizione musicale è nelle mani dei griot, una casta ereditaria di cantori di queste canzoni, la musica Wassoulou è dominio dei cacciatori. Le canzoni fanno parte dei magici rituali notturni, il cui scopo non è solo quello di ingannare una bestia innamorata, ma usare uno stato di trance per portare i cacciatori a una realtà parallela e rafforzare la loro percezione. Il Bamba Wassoulou Groove è qui per creare un vero e proprio muro sonoro. Assoli virtuosi hendrixiani, voce trance, basso e sezioni di batteria malvagi, la band è una macchina da ballo potente che elettrizza la musica maliana e ricrea l'eccitazione delle calde notti di Bamako.