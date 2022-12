Terza edizione di "Ban Nadèl" in Piazza Lucio Dalla

Giovedì 15 dicembre dalle 18.30 in Piazza Lucio Dalla torna "Ban Nadèl".

Storico appuntamento bolognese nel segno della solidarietà, ospiterà una speciale guest-star, il cantautore Ucraino Lesyk Turko, (Oleg Myroslavovych Turko) fondatore negli anni '80, insieme a Kuzma Skryabin della rock band Forte, la prima band internazionale di rock progressivo in Ucraina dopo la caduta del muro.

La solidarietà dunque supera i confini e tende una mano anche a un paese come l’Ucraina,

che sta soffrendo ormai da mesi le tragiche conseguenze del conflitto mondiale. Un segno di fratellanza universale, che il gruppo di Artisti di Ban Nadèl ha deciso di sottolineare sul palco di Piazza Lucio Dalla.

Per la raccolta di fondi a favore di “Cucine Popolari” sono stati messi in vendita biglietti per l’estrazione, che si terrà durante lo spettacolo, di 70 preziosi premi in palio. I primi 1.00 acquirenti hanno ricevuto una copia dell'inedito CD di canzoni natalizie.

Durante la grande festa con musica ed esibizioni dal vivo sarà possibile acquistare e degustare i golosi panini alla Mortadella Bologna IGP, il cui ricavato (assieme a quello della vendita CD) contribuirà a finanziare i progetti di solidarietà di “Cucine Popolari”

Sarà una nuova e originale edizione, la terza, per “Ban Nadèl” l’iniziativa dedicata alla raccolta di fondi per progetti di solidarietà attraverso la musica, l’ironia e lo “slang” bolognese.

Vito, Duilio Pizzocchi, Gianni Fantoni, il Duo Idea, Danilo Masotti, affiancati da una madrina d’eccezione, la chef Ambassador Marisa Maffeo, con la conduzione di Franz Campi e Mauro Malaguti, animeranno la scoppiettante estrazione finale grazie ad una gara di solidarietà che vede in prima fila il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna, Tossani infortunistica, Emilbanca, I Brunelleschi Parrucchieri e tante aziende, imprenditori e ristoratori che hanno voluto augurare ai bolognesi, anche a quelli meno fortunati, un felice Natale.