Banff mountain film festival: la decima edizione

Tornano in Italia i migliori film di avventura, montagna e sport outdoor del mondo: da fine gennaio 2022, il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour presenterà nei cinema di 26 città italiane una selezione di medio e cortometraggi dedicati alla montagna, all'avventura e all'esplorazione.



In Italia la storia del Banff è lunga esattamente 10 anni: nel 2022 si festeggia il decimo compleanno con un lungo tour.



In occasione di questa 10^ edizione nostrana, la manifestazione farà tappa a BOLOGNA martedì 22 marzo 2022, al cinema Teatro Antoniano (inizio proiezioni ore 20.00) per poi proseguire ancora con le ultime tappe a Biella, ad Aosta e a Cuneo cove si concluderà il tour 2022 dopo due mesi di viaggio in Italia.



Ospite in sala sarà Claudio Pelizzeni, travel blogger e scrittore. Con l’occasione sarà presentato il suo ultimo libro Sempre dalla parte dei sogni (Sperling & Kupfer).



A seguire sul palco anche Alberto Benchimol, presidente di Sportfund, l’organizzazione no-profit bolognese che gestisce e realizza progetti per la partecipazione libera e gratuita allo sport inclusivo.



Banff Film Festival è organizzato in Italia da ITACA The Outdoor Community, una solida realtà che cura e organizza rassegne cinematografiche sul nostro territorio, ITACA è licenziataria in esclusiva del BANFF CENTRE MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR, dell’OCEAN FILM FESTIVAL e del REEL ROCK TOUR in Italia. Inoltre dalla fine del 2020 – in tempi di pandemia- gestisce ITACAONDEMAND.IT, la piattaforma streaming per far vivere le emozioni dei più grandi film di avventura sempre e ovunque, sul grande e sul piccolo schermo. Nel 2019, ITACA ha distribuito in esclusiva il film FREE SOLO, vincitore dell’Oscar 2019 come Miglior Documentario.