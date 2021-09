Baou tribe live a teatro

I Baou Tribe nascono molti anni fa dalla spumeggiante simpatia di uno stimato medico bolognese, il “master” Giovanni Gatti che dopo aver riunito per anni nella sua sala prove i più rinomati musicisti d’Italia, decise di dar vita ad una band per eseguire i brani composti da lui e dai suoi amici fidati.

Dagli anni 90 al 2002 si sono esibiti ovunque in Emilia Romagna e, concerto dopo concerto, il pubblico aumentava creando così un vero e proprio fenomeno di costume della Bologna che conta al quale “non potevi non esserci”. Il successo dei Baou ha interessato anche alcune televisioni locali che hanno realizzato delle trasmissioni dedicate proprio al “fenomeno Baou Tribe”.

Tutte queste esperienze si sono tradotte in un cd live, “Diario di bordo”, realizzato con la collaborazione di Guido Elmi (art director e produttore di Vasco rossi), album a tutt’oggi di culto.

I Baou Tribe sono: Giovanni “Master” Gatti: Voce, Alberto Possati: Chitarra e Voce, Mimmo Camporeale: Tastiere e Voce, Pietro Zanini Basso, Davide “Polli” Polazzi: Chitarra e Voce, Matteo Veronesi: Chitarra, Luciano Genovese: Chitarra e Voce, Renato “Renè” Raineri: Batteria.

Si uniscono spesso alla band alcune “guest star” tra cui: Maurizio Solieri, Federico Poggipollini, Jmmy Villotti, la Pia, Gianfranco Furlò, Federico “Fred” Guarneri, Giulio Volpe, Federico Aicardi e tanti altri…

Nel 2008 i Baou Tribe hanno aperto il concerto di Vasco Rossi allo stadio Dallara di Bologna ottenendo un ottimo successo di critica.



Ogni concerto è paragonabile ad una festa a sorpresa con partecipazioni di ospiti e con il coinvolgimento del pubblico.

