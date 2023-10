Baraccano kids: la tribù delle grandi orecchie e i piccoli laboratori musicali

Ricordi Music School in collaborazione con Casa delle Associazioni al Baraccano propone due laboratori di musica per bambini dai 2 ai 6 anni per trascorrere dei piacevoli pomeriggi con La Tribù delle Grandi Orecchie. Questi laboratori sono un viaggio per sperimentare e raccontare la musica e la natura oltre le apparenze. Parleremo di foglie e di zolle attraverso l’emozione e la meraviglia dei suoni. Sarà possibile immergersi nelle biodiversità ascoltando Beethoven, utilizzare il ritmo per scoprire strutture e relazioni tra gli elementi naturali e far diventare la materia un disegno musicale pieno di colori.



Ingresso: Attività con merenda 3 euro



Per info e prenotazioni:



Gallery



T. 0510451151 - 3400771709