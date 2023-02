Barbara Foria in "Volevo nascere scema...per non andare in guerra"

Sabato 25 febbraio Barbara Foria in scena al Teatro Dehon con lo spettacolo "Volevo nascere scema...per non andare in guerra".

Come può una donna del XXI secolo vivere felice i propri rapporti interpersonali senza ansie di prestazione, senza paura del futuro e, soprattutto, senza filtri Instagram?

Nel suo nuovo one-woman-show, Barbara Foria mette in scena i dubbi esistenziali e i controsensi surreali che sorprendono una donna arrivata a quella che Dante chiamava “metà del cammino” e che le fanno desiderare di rinascere in una prossima vita con un atteggiamento più spensierato verso la realtà.

Insomma... il segreto della felicità è quello di rinascere scema? Se sì, avvisatemi che mi organizzo!

Di Barbara Foria, Alessandro Clemente, Fabrizio Testini, Stefano Vigilante. Regia di Claudio Insegno.