Barolo, Barbaresco & Roero e gli altri volti del Nebbiolo in Piemonte

Torna a Bologna l'evento di degustazione Go Wine dedicato alle nuove annate (e non solo) del Barolo, del Barbaresco e del Roero e gli altri volti del Nebbiolo in Piemonte.

Un'occasione unica per approfondire e degustare i grandi rossi piemontesi, ma anche per conoscere i produttori presenti ai banchi d'assaggio, con la loro storia, i loro terroir, i piccoli segreti legati a vini che arrivano sulle tavole dopo un percorso di anni e di affinamento.

In degustazione anche grandi annate! Non saranno protagoniste solo le ultime annata in commercio: alcune cantine presenteranno anche selezioni di annate anteriori, per esaltare il valore di grandi vini che hanno nella longevità uno dei punti di forza.

Ecco un primo elenco delle cantine che animeranno il banco d’assaggio:

Bel Colle – Verduno (Cn);

Bolmida Silvano – Monforte d’Alba (Cn);

Bric Castelvej – Canale (Cn);

Broccardo - Monforte d’Alba (Cn);

Cadia – Roddi (Cn);

Cornarea – Canale (Cn);

Culasso Piercarlo – Barbaresco (Cn);

Damilano – Barolo (Cn);

Francone – Neive (Cn);

La Rachilana – Monforte d’Alba (Cn);

Le Piane – Boca (No);

Malvira’ – Canale (Cn);

Paolo Manzone – Serralunga d’Alba (Cn);

Moccagatta – Barbaresco (Cn);

Monchiero – Castiglione Falletto (Cn);

Poderi Moretti – Monteu Roero (Cn);

Diego Pressenda – Monforte d’Alba (Cn);

San Biagio – La Morra (Cn);

Tenuta Carretta – Piobesi d’Alba (Cn);

Valdinera – Corneliano d’Alba (Cn).

E con la partecipazione di:

Strada del Barolo

Albugnano 549 Vignaioli Albugnano Doc

Conclude la degustazione:

Distilleria Sibona – Piobesi d’Alba

Con la partecipazione dello chef Francesco Carboni del Ristorante Acquapazza

TURNI DI PRENOTAZIONE

ore 16.15-18: turno di degustazione in anteprima riservato a operatori del settore ristorazione, enoteche e stampa

ore 18-20: degustazione aperta agli enoappassionati

ore 20-22: degustazione aperta agli enoappassionati

COSTO DELLA DEGUSTAZIONE

€ 20,00

€ 13,00 per i Soci Go Wine

€ 16,00 per i soci associazioni di settore

L’ingresso sarà gratuito per coloro che decidono di associarsi a Go Wine (benefit non valido per i soci familiari), con iscrizione valevole fino al 31 dicembre 2022.