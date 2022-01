Lo spettacolo "Bartleby" all'ITC Teatro

Intero € 16,00 - ridotto € 14,00 (under 26, over 60, convenzionati) - ridotto Social e Card Cultura € 12,00 (a teatro con 1 euro € 1,00)

Prezzo Intero € 16,00 - ridotto € 14,00 (under 26, over 60, convenzionati) - ridotto Social e Card Cultura € 12,00 (a teatro con 1 euro € 1,00)

Mercoledì 2 febbraio lo spettacolo "Bartleby" in scena all'ICT Teatro.

Bartleby, lo scrivano è uno dei testi più elusivi e affascinanti della storia della letteratura. Ambientato a Wall Street, descrive il contrasto tra la vita frenetica, rampante, votata al denaro e alla produttività, incarnata dalla city newyorchese e Bartleby, un personaggio che si rifiuta di svolgere le mansioni lavorative che il suo principale, un avvocato, gli affida, finendo a poco a poco col rifiutarsi di agire e anche di vivere.

Bartleby è un racconto in soggettiva fatto dall’avvocato, attraverso il quale vivono gli altri personaggi. È una narrazione sul filo dell’ironia, a tratti persino comica, che ci prende per mano e ci conduce su un sentiero sempre più stretto, alla fine del quale ci ritroveremo sull’orlo di un abisso. Perché Bartleby è l’Umanità intera. Salvare Bartleby è l’impresa ardua, il grande fardello che ognuno di noi ha sulla coscienza.

Arriva all'ITC Teatro l’ultima produzione di Teatro Invito e Teatro della Cooperativa, uno spettacolo «essenziale, efficace, sorprendente, commovente, esatto» (Chiara Ratti).

Informazione per la partecipazione:

Si comunica che per la partecipazione all’evento è richiesto il Super Green Pass dai 12 anni.

Si ricorda che all'interno del teatro è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2 dai 6 anni, durante tutto lo svolgimento dell'evento.

Si invita il pubblico a mantenere il distanziamento sociale in entrata e in uscita.