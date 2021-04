Arte e storia alla Basilica di San Petronio

È ora possibile riaprire al pubblico i luoghi della cultura e anche la nostra Basilica, San Petronio, riprende le visite al patrimonio storico e artistico che custodisce, nel rispetto dei protocolli di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19. La cappella dei Magi con i celebri affreschi di Giovanni da Modena sarà aperta con lo stesso orario della Basilica, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

La terrazza panoramica

Sarà invece possile salire alla terrazza panoramica e ammirare dall'alto i monumenti cittadini il sabato e la domenica con il seguente orario: 10.00-13.00 (ultimo ingresso alle 12.15) / 15.00-18.00 (ultimo ingresso alle 17.15)

Continuano gli appuntamento online

Continua il ciclo di "chiacchierate on line" dedicate a Bologna, ai suoi luoghi e ai personaggi che l’hanno nobilitata, promosso dalla Consulta tra antiche istituzioni bolognesi, che tanto interesse ha suscitato. Si ricorda che è necessario effettuare una registrazione preliminare per poter ricevere le credenziali per il collegamento.

Il prossimo incontro è:

29 aprile 2021 ore 19.00

TRIBOLATE STORIE DI STATUE A BOLOGNA

Prof. Roberto Corinaldesi

Per chi non fosse riuscito a partecipare in diretta, le registrazioni delle precedenti chiacchierate sono disponibili sul sito della Consulta: I giovedì della Consulta

Per iscriversi: ID WEBINAR 967 6524 2973

Per informazioni: erika.tumino@succedesoloabologna.it