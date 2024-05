Be loving sparks: uno spettacolo speciale

Uno spettacolo corale, originale e innovativo prodotto dalla Ricordi Music School e ispirato ai libri fotografici "Vaia" e "Tempo Intermedio" del fotografo Manuel Cicchetti, con i testi di Angelo Miotto. Recitazione e immagini saranno in scena insieme alla musica suonata dagli allievi Ricordi Music School e dagli alunni del Liceo Artistico F. Arcangeli, Liceo Scientifico E. Fermi, I.I.S. E. Majorana, Scuole Manzoni per interpretare insieme, in un'unica partitura stratificata, il contraddittorio e tormentato rapporto tra Uomo e Natura. Un’opera corale e potente dove si riconoscono i giovani che chiedono risposte e gli adulti che devono necessariamente prendere decisioni. Trenta giovani artisti con i loro mentori hanno ricercato insieme il mezzo per diventare, in questo spettacolo, le “nuove antenne” della contemporaneità.



Gallery

Per info: T. 051 0451151 - 393 8599315 | M. info@ricordimusicschool.com