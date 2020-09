Domenica 4 ottobre in piazza Maggiore la beatificazione di Padre Marella e la festa di San Petronio

Domenica 4 ottobre alle ore 16 in piazza Maggiore a Bologna vi sarà la beatificazione di Padre Marella e uno spettacolo musicale, sempre in piazza.

Ecco le le procedure per partecipare, domenica 4 ottobre alle 16 in Piazza Maggiore alla beatificazione di don Olinto Marella, presieduta dal delegato del Papa e allo spettacolo musicale in piazza Maggiore alle ore 20,30: per entrambi gli eventi è necessario fare richiesta del biglietto di ingresso attraverso i moduli predisposti sul Portale Iscrizioni Persone della Diocesi di Bologna. La prima volta che si accede al portale Iscrizioni, è necessario Registrarsi definendo le credenziali di ingresso. Qui si trovano le istruzioni in pdf o il video tutorial.

Persona Singola: per iscriversi personalmente.

Persone Congiunte: per iscrivere gruppo di persone “CONGIUNTE”, cioè che secondo le norme anti-covid possono sedersi vicine, fino ad un max di 6 persone (nell’elenco, al primo posto deve comparire il nome di chi fa l’iscrizione).

Sacerdote: per i Sacerdoti.

In ognuno di questi moduli si deve specificare se si vuole partecipare alla messa di beatificazione delle 16 e o allo spettacolo musicale delle 20,30.

A causa delle attuali restrizioni sanitarie imposte dalla pandemia in corso, i posti sono limitati, le iscrizioni sono aperte fino al 27 settembre o fino al raggiungimento dei posti disponibili. Per questo motivo riceverete comunicazione di accettazione e/o rifiuto della domanda di partecipazione. Nel caso di accettazione, riceverete sempre via email, nell’imminenza dell’Evento, i biglietti di accesso in cui saranno indicati: varco di accesso, settore, fila e posto a voi riservato.

Regolamento:

In caso di pioggia entrambi gli eventi si terranno comunque in Piazza Maggiore. Eventuali aggiornamenti per gli eventi del 4 ottobre saranno comunicati sempre in questa pagina del Sito e possono essere richieste informazioni al numero telefonico 0516480782.

Gli addetti ai controlli potranno chiedere di verificare l’identità del possessore del biglietto confrontando i dati indicati sullo stesso con un documento di identità; così come potranno verificare la temperatura corporea dei partecipanti tramite termo-scanner.

Raggiunto il posto assegnato, cercare di limitare al massimo gli spostamenti.

Durante tutto il tempo di permanenza nell’area della piazza sarà obbligatorio indossare la mascherina chirurgica o di comunità.

L’orario degli ingressi

I possessori di biglietto potranno accedere a Piazza Maggiore

per la messa dalle ore 14 alle ore 15.30 del 4 ottobre. Non sarà consentito entrare dopo le 15.30. Al termine della celebrazione, per motivi di sicurezza, è necessario uscire dalla Piazza.

Per lo spettacolo dalle ore 19.30 alle ore 20.15 del 4 ottobre. Non sarà consentito entrare dopo le 20.15.