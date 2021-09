Beatrice ed Eleonora Dallagnese in concerto in sala Mozart

Sabato 2 ottobre, per il secondo appuntamento della rassegna Il Sabato all’Accademia, sarà possibile ascoltare in Sala Mozart il talento di Beatrice ed Eleonora Dallagnese, sorelle gemelle di 21 anni di Oderzo (TV), che hanno iniziato lo studio del pianoforte all’età di 4 anni; nel 2015 sono state ammesse alla prestigiosa Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola e ad oggi possono vantare numerosi premi di concorsi nazionali e internazionali, sia come soliste che come duo.

Per il concerto di sabato 2 ottobre eseguiranno la Fantasia D 940 di Franz Schubert (a quattro mani), la Sonata “Tragica” op. 39 n. 5 di Nikolaj Karlovi? Medtner e Mephisto Valzer n. 1 S. 514 di Franz Liszt.

Il concerto sarà ripetuto su due turni, alle ore 16.00 e 17.30.

Biglietti: Ridotto under 35 8 euro - ridotto 16 euro - intero 20 euro

Biglietteria: I biglietti sono in vendita presso Bologna Welcome (Piazza Maggiore 1/E) dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18.30. Telefono 051 6583111. Biglietti in vendita anche online su www.vivaticket.it

Nei giorni dei concerti i biglietti sono in vendita solo presso l’Accademia Filarmonica a partire da mezz’ora prima dell’inizio di ciascun turno.



