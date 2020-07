Beatrice Masella presenta "Davanti a quel muro, Bacchilega junior"

Mercoledì 29 luglio 2020 alle ore 18.00 prenderà il via a Castel San Pietro Terme la rassegna di incontri con l’autore "Atlantide in Giardino". L’iniziativa è a cura di libreria Atlantide in collaborazione con l’Associazione Giardino degli Angeli e con il patrocinio del Comune di Castel S. Pietro Terme.



Ad aprire la rassegna saranno Beatrice Masella e Claudia Conti, rispettivamente autrice e illustratrice di "Davanti a quel muro", Bacchilega Junior editore. A quarant'anni dalla strage della stazione di Bologna, Beatrice Masella ci riporta a quel periodo attraverso la voce di un ragazzo quindicenne dei giorni nostri che dovrà confrontarsi con quegli eventi e con altri momenti della giovinezza dei suoi genitori, ricavando da questa esperienza il senso dell'importanza della memoria storica. Il libro vanta la collaborazione dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna. Saranno presenti l'Assessore alla Cultura Fabrizio Dondi, Michelle Lamieri, sindaca dei ragazzi del Comune di Castel San Pietro, e i ragazzi di Radio Immaginaria.

MARIA BEATRICE MASELLA ha pubblicato libri per diverse fasce d'età, in particolare per bambini/e e ragazzi/e. Il tema della memoria è al centro di molti suoi racconti.

Tra i suoi romanzi per ragazzi/e: la trilogia di Hanna & Fou, Respiro (Sinnos) A spasso con Nina (Edizioni Corsare). Appena pubblicati per bambini/e: Viola, la gallina e il soldato (Edizioni Corsare), Cuscus Skate (Pulce Editore).



CLAUDIA CONTI vive e lavora a Imola. Divoratrice di libri e fumetti, dopo aver studiato all'Accademia di Belle Arti di Bologna e all'Isia di Urbino scopre il mondo delle Biblioteche e se ne innamora. Oggi fa parte di una cooperativa che gestisce alcune biblioteche decentrate del comune di Imola, così si avvera il suo sogno di essere circondata da libri e bambini. Nel frattempo continua a occuparsi di illustrazione, fumetto e grafica. Tiene laboratori creativi per bambini, in particolare sul fumetto, che rimane una sua grande passione. "Davanti a quel muro" è il suo debutto come illustratrice per ragazzi.



RADIO IMMAGINARIA è network degli adolescenti in Europa, fatto diretto e condotto da ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, senza “intromissioni” di adulti (eccezion fatta per gli ospiti).



La rassegna continuerà venerdì 4 settembre ore 18.30 con Sabrina Grementieri che presenterà "Esprimi un desiderio", Fabbri editore e mercoledì 9 settembre ore 18.00 per accogliere Francesca Casadio Montanari, autrice, e Natascia Ugliano, illustratrice de "Un’amicizia color del sole", Inknot Edizioni, per lettori dai 5 anni.



La rassegna, ad ingresso gratuito, si svolgerà presso il Giardino degli Angeli in via Remo Tosi a Castel San Pietro Terme (BO). L’evento si svolgerà nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle normative anti-covid 19. Per questo motivo il numero dei posti disponibili è limitato ed è obbligatoria la prenotazione al numero di telefono 0516951180 o all’indirizzo email info@atlantidelibri.it.

