Cibi di strada, artigianato, musica, animazione, spettacoli: "Beer Brothers Village" a Pianoro, Castenaso e San Lazzaro

Cibi di strada, artigianato, musica, animazione, spettacoli: a settembre a Pianoro, Castenaso e San Lazzaro tre fine settimana di gusto e relax per tutta la famiglia. Conto alla rovescia cominciato per il "Beer Brothers Village", nuovo appuntamento che a settembre proporrà nel bolognese tre fine settimana di gusto e relax per tutta la famiglia:

Da giovedì 2 a domenica 5 settembresi parte da Pianoro, che per la prima volta in assoluto vedrà il bellissimo spazio del Velodromo del Parco del Ginepreto ospitare un grande evento aperto al pubblico.

Da giovedì 9 a domenica 12 settembre sarà invece la volta di Castenaso, per un'altra "prima": a fare da cornice all'appuntamento sarà infatti il Parco della Bassa Benfenati, che proprio in quell'occasione presenterà i recenti lavori di ristrutturazione ed abbellimento.

Da giovedì 16 a domenica 19 settembre il Village si sposterà per la sua ultima tappa a San Lazzaro, riempendo di sapori ed iniziative Piazza Bracci ed il Parco 2 Agosto 1980.

Protagonisti saranno i cibi di strada: dalla puccia alle bombette pugliesi, dall'american barbecue ai borlenghi passando per arrosticini abruzzesi, pizza d'autore, olive all'ascolana, pesce fritto e tanto altro, incluso un angolo vegan con sfiziosità fusion e ricette veg. Nell'Area Bar a farla da padrone la selezione di birre artigianali a cura dei Beer Brothers On The Road, con una decina di spine che ospiteranno le creazioni di piccoli produttori del territorio e non solo.

Il tutto condito da un super calendario di musica dal vivo – realizzato in collaborazione con lo staff di Suonare Sergio - spettacoli e intrattenimenti a partecipazione gratuita, senza dimenticare il bellissimo MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO de "I Sabati Crestivi" con una ventina di artigiani presenti con le loro originali creazioni.

Tanti gli appuntamenti da segnare in agenda: DUILIO PIZZOCCHI con i suoi mitici personaggi; i coinvolgenti spettacoli firmati dal FANTATEATRO, compagnia fra le più conosciute e innovative a livello nazionale; il TEATRO DEI BURATTINI con le maschere della tradizione; i GIOCHI IN LEGNO firmati Ludobus-Legnogiocando a disposizione di grandi e piccini; le ESIBIZIONI DI DANZA realizzati dalle Associazioni locali, gli SPETTACOLI DI MAGIA.

L'evento si svolgerà con ACCESSO LIBERO, in assoluta sicurezza e nel rispetto delle normative anti Covid: si ricorda come da normative nazionali la necessità di Green Pass, da esibire in caso di eventuali controlli interni all'area della manifestazione da parte delle forze dell'ordine.

Il BEER BROTHERS VILLAGE è un appuntamento organizzato dai Beer Brothers On The Road (https://www.facebook.com/BeerBrothersOnTheRoad/), attivi da anni nel bolognese nella realizzazione di eventi che affiancano food, birre di qualità e forme di intrattenimento pensate per un pubblico trasversale, con i Patrocini dei Comuni di Pianoro, Castenaso e San Lazzaro.



Per info e dettagli vedi sezione "eventi" della pagina FB:

https://www.facebook.com/beerbrothersontheroad

ORARI:

GIOV. e VEN. dalle ore 18 alle 24

SAB. e DOM. dalle ore 10 alle 24