"Beer Brothers Village" a Castenaso cibo di strada, mercatini e animazioni

Dal 9 all'11 giugno torna il "Beer Brothers Village" al parco della Bassa Benfenati, a due passi dal centro di Castenaso.

Protagonisti saranno i cibi di strada: dalle bombette pugliesi all'american barbecue, dalla cucina brasiliana ai borlenghi passando per arrosticini abruzzesi, pesce fritto, primi della tradizione romana, porchetta e tanto altro ancora. A farla da padrone nell'Area Bar la selezione di birre artigianali a cura dei Beer Brothers On The Road, con una decina di spine che ospiteranno le creazioni di piccoli produttori del territorio e non solo.

Il tutto come sempre condito da un super calendario di musica dal vivo, spettacoli e intrattenimenti a partecipazione gratuita, senza dimenticare il bellissimo MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO con una ventina di artigiani presenti con le loro originali creazioni.

Tanti gli appuntamenti da segnare in agenda: i bellissimi spettacoli del venerdì sera firmati dal FANTATEATRO, compagnia fra le più conosciute e innovative a livello nazionale; il TEATRO DEI BURATTINI, con le maschere della tradizione bolognese sul palco la domenica pomeriggio; l'ANIMAZIONE BIMBI (con CACCIA AL TESORO, LABORATORI CREATIVI, AREA LEGO ed il circuito di MINI FORMULA GP); le ESIBIZIONI realizzate dalle Associazioni locali; il MERCATINO USATO BIMBI la domenica organizzato da BolognaBimbi e BimboTU Onlus, destinataria di parte del ricavato, con 40 postazioni in cui trovare davvero tutto per i più piccoli.

Il BEER BROTHERS VILLAGE è un appuntamento firmato Beer Brothers On The Road, attivi da anni nel bolognese nella realizzazione di eventi che affiancano food, birre di qualità e forme di intrattenimento pensate per un pubblico trasversale.