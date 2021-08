Torneo di "Beer Volley" da Fico: stesse regole della volley, ma con un luppolo in più!

Un evento simpatico e gustoso che mette insieme il gusto per lo sport e quello per la birra. E' il torneo di Beer Volley di Fico in collaborazione con Birra Baladin in programma per il 21 e 22 agosto 2021. Come funziona?

Componi la tua squadra da 5 giocatori e scegli un nome...fico! Le regole saranno le stesse del Beach Volley, solo che prima di ogni partita tutti i membri della tua squadra dovranno bere un bicchiere di Birra Baladin! Ogni squadra giocherà minimo 3 partite.

Il punteggio verrà così calcolato:

Vittoria = 2 punti

Pareggio = 1 punto

Sconfitta = 0 punti

Ogni 15 punti raggiunti la tua squadra avrà un altro bicchiere di Birra Baladin offerto.

Sabato e domenica saranno dedicati ai gironi. Domenica pomeriggio si faranno gli scontri ad eliminazione diretta.

Quota di partecipazione

100€ a squadra che includono:

- Ingressi a FICO per i due giorni di torneo.

- 3 Partite minime a squadra nel campo da Beach Volley del parco.

- 1 litro e mezzo di birra a testa nella fase dei gironi.

Per maggiori informazioni scrivere a prenotazioni@eatalywolrd.it

