A Bologna torna la Befana di solidarietà per la Casa dei risvegli Luca De Nigris, la struttura dell'Ausl dedicata alla riabilitazione, formazione e ricerca nel campo delle Gravi cerebrolesioni acquisite: la 26esima iniziativa della manifestazione, promossa da Gli amici di Luca, si svolgerà dal 4 al 6 gennaio con il patrocinio di Comune e Ascom e in collaborazione con Cna, centro commerciale Vialarga Spazio Conad, teatro Duse e Fantateatro.

Il 4, per cominciare, la Befana (interpretata dall'attrice Paola Mandrioli) apparirà all'ospedale Maggiore per incontrare i bambini ricoverati in pediatria e chirurgia pediatrica, per poi spostarsi nei due giorni successivi al centro commerciale Vialarga per la vendita benefica di calze. Il 5 ci sarà la distribuzione dei panettoni (offerti dai dipendenti del Comune e dell'Università) agli ospiti della Casa dei risvegli, con la partecipazione del testimonial della struttura Alessandro Bergonzoni. Sempre il 5, al Duse, lo spettacolo di beneficenza "La spada nella roccia" a cura di Fantateatro.

La mattina del 6, poi, da Palazzo D'Accursio partirà il giro della Befana a bordo del "trishow" guidato dal sindaco Matteo Lepore con l'arcivescovo Matteo Zuppi. A seguire, spazio alla Befana degli artigiani targata Cna: quest'anno non più "sotto la torre", visto il cantiere della Garisenda, bensì "oltre la torre" e cioè in via Rizzoli, con le animazioni di Fantateatro e le caldarroste di Nicola Fusaro. Nel pomeriggio, poi, festa all'Arcoveggio in occasione del Gran premio della vittoria. Tra gli altri eventi in programma anche una mostra al centro Vialarga (dal 3 al 6) con gli elaborati prodotti dai ragazzi delle scuole primarie sul tema: "Quali sono i doni che la buona Befana può portare all'umanità intera, su tutta la terra?".

E' un'iniziativa che "è entrata nel cuore di Bologna, come speriamo ci entrino le persone dimesse dal coma che hanno bisogno di aiuto, solidarietà e sostegno. Mai dimenticare le persone fragili- sottolinea Fulvio De Nigris, direttore del Centro studi per la ricerca sul coma- in particolare quelle con disabilità molto gravi". E' questa la mission della Casa dei risvegli, "una struttura che ha già i suoi anni ma che purtroppo rimane molto importante- afferma Maria Vaccari, presidente de Gli amici di Luca- a fronte di un panorama in cui non cala la numerosità dei casi di Grave cerebrolesione acquisita". Le attività in programma "animeranno le nostre strutture, porteranno gioia ai bambini- sottolinea il direttore dell'Ausl, Paolo Bordon- e soprattutto sono eventi a fondo benefico e di raccolta fondi per la Casa dei risvegli". Si tratta di "una cosa bella che si ripete da tanti anni e che vede sempre di più la partecipazione di tutta la città", afferma l'assessore comunale Luca Rizzo Nervo.

"Cna sostiene fin dall'inizio questa bellissima iniziativa e ogni anno rinnova il proprio impegno e supporto", dichiara la vicepresidente Sabrina Betti. "Siamo orgogliosi di sostenere ancora una volta un evento che ha un obiettivo così importante per tutta la comunità", afferma il direttore organizzativo del Duse, Gabriele Scrima, mentre Umberto Fiorelli della compagnia Fantateatro segnala che per lo spettacolo a favore della Casa dei risvegli sono stati "coinvolti molti ragazzi dei nostri laboratori, non solo per renderlo più grandioso ma anche per sensibilizzarli sul progetto". Il centro Vialarga apre le porte a tre giornate di solidarietà da vivere "insieme a bambini e famiglie", chiosa Riccardo Grassi, socio dello Spazio Conad.