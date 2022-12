"Festa della Befana" al DiMondi Winter

Il 6 gennaio alle ore 16.30 arriva la Befana in Piazza Lucio Dalla alla Casa di Babbo Natale a raccontare delle storie e a fare dei doni a tutti i bambini. Durante la festa ci sarà l'estrazione della lotteria, ricca di premi per grandi e piccini. Il primo premio è la nostra calza gigante!

L'evento è in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 per il progetto Seminar Libri perché la lettura sia alla portata di tutti.