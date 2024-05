Il Béjart Ballet Lausanne arriva nel cuore di Bologna con un grande spettacolo di danza coreografica

Prosegue insieme alla grande Stagione d'Opera anche l'imperdibile Stagione Danza 2024 in uno dei teatri più suggestivi di Bologna: un affascinante spettacolo coreografico a suon di musica e a ritmo di danza si terrà nel cuore della città per allietare gli appassionati del grande teatro scenografico con un cast di talenti d'eccezione: in città va in scena il famoso Béjart Ballet Lausanne.

Il Béjart Ballet Lausanne al Teatro Comunale di Bologna

Lo spettacolo si terrà giovedì 9 e venerdì 10 maggio 2024 presso il Teatro Nouveau - Teatro Comunale di Bologna (nuova sede in piazza della Costituzione, 4).

Il Béjart Ballet Lausanne è un punto di riferimento nel mondo coreografico, sin dalla sua nascita nel 1987. Successore scelto da Maurice Béjart, Gil Roman ha guidato la compagnia conservandone la tradizione di eccellenza artistica, sin dalla scomparsa del Maestro nel 2007. Dal 2024 il direttore artistico della compagnia è Julien Favreau. Main Partner Stagione Danza 2024 Pelliconi.

Il programma

Ecco di seguito il programma delle tre coreografie che andranno in scena durante le due giornate dedicate allo spettacolo:

Alors on danse…! - Coreografia di Gil Roman; musiche di John Zorn, Citypercussion, Bob Dylan; costumi Henri Davila; luci Dominique Roman.

- Coreografia di Gil Roman; musiche di John Zorn, Citypercussion, Bob Dylan; costumi Henri Davila; luci Dominique Roman. Bhakti III - Coreografia di Maurice Béjart; musiche tradizionali indiane; scene e costumi di Germinal Casado; luci Dominique Roman.

- Coreografia di Maurice Béjart; musiche tradizionali indiane; scene e costumi di Germinal Casado; luci Dominique Roman. 7 Danses Grecques - Coreografia di Maurice Béjart; musiche di Mikis Theodorakis; luci Dominique Roman.

La compagnia

Fin dalla sua nascita nel 1987, il Béjart Ballet Lausanne è un importante fiore all'occhiello nel mondo coreografico. Maurice Béjart ha sempre desiderato far scoprire il mondo del balletto ad un pubblico più vasto. Animati dallo stesso spirito, Gil Roman e i suoi ballerini si esibiscono in tutto il mondo. Il Béjart Ballet Lausanne è una delle pochissime compagnie in grado di riempire spazi molto vasti come, ad esempio, la NHK Hall di Tokyo, il Palazzo di Stato del Cremlino di Mosca, l'Odeon di Erode Attico ad Atene, il Palais des congrès de Paris, il Forest National a Bruxelles o il Patinoire de Malley-Losanna.

Dal 2007, con la sua ricerca e il suo lavoro per la creazione contemporanea, Gil Roman mantiene e sviluppa il repertorio del Béjart Ballet Lausanne. L'opera di Maurice Béjart è al centro di questo repertorio, con coreografie emblematiche come La Sagra della Primavera, Boléro, La Nona Sinfonia o Ballet for Life, ma Gil Roman vuole anche presentare la varietà di questo repertorio, con spettacoli come Piaf o The Magic Flauto per esempio. Coreografo per 20 anni, il direttore artistico ha arricchito il repertorio anche con le proprie creazioni. Anche coreografi come Alonzo King, Tony Fabre, Christophe Garcia, Giorgio Madia, Julio Arozarena o Yuka Oishi hanno contribuito allo sviluppo creativo del Béjart Ballet Lausanne. La compagnia rimane fedele alla sua vocazione: preservare l’opera di Maurice Béjart, pur rimanendo fedele al concetto di creazione.

Informazioni utili

Lo spettacolo andrà in scena giovedì 9 maggio alle ore 20.30 (Turno Gold) e venerdì 10 maggio sempre alle ore 20.30 (Turno Silver). I biglietti interi hanno un costo che va dai 25 ai 70 euro; ridotti 30-35 anni dai 15 a 45 euro; ridotti under 30 dai 10 ai 35 euro.

Maggiori informazioni su: Teatro Comunale Bologna; pagina Facebook Teatro Comunale Bologna.