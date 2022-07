"Belfast" all'Arena Puccini

Venerdì 22 luglio il film "Belfast" sarà proiettato sullo schermo dell'Arena Puccini.

Regia: Kenneth Branagh

Interpreti: Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Colin Morgan

Origine e produzione: Regno Unito / Kenneth Branagh, Laura Berwick, Becca Kovacik, Tamar Thomas,

TKBC

Durata: 97’

Nell'Irlanda del Nord di fine anni Sessanta, il giovane Buddy vive in un contesto fatto di lotte della classe operaia, cambiamenti culturali e violenza settaria. Sogna un futuro che lo porterà lontano ma nel frattempo trova consolazione nei carismatici genitori e nei suoi arzilli e fiabeschi nonni.

Premio Oscar 2022 a Kenneth Branagh per la miglior sceneggiatura originale;

Golden Globe 2022 a Kenneth Branagh per la miglior sceneggiatura originale;

Premio BAFTA 2022 come miglior film britannico;

David di Donatello 2022 come miglior film internazionale.