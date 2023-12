"La bella addormentata": la magia del balletto classico si accende a Natale

Aspettando il Natale, la magia del balletto classico si accende sul palco del Teatro Duse con ‘La bella addormentata’, balletto classico in un prologo e due atti, in scena il 20 dicembre alle ore 21 nell’allestimento dell’International Classical Ballet.

La dimensione del sogno che accompagna questa favola sulle punte trasporta gli spettatori in un mondo incantato tra castelli, foreste, maledizioni e incantesimi. Solo il bacio dell’amore puro spezzerà il sortilegio che ha colpito la bella Aurora. Basato sul racconto di Charles Perrault La Belle au Bois Dormant, integrato nello stile francese del XVIII secolo, questo capolavoro della danza classica è una consacrazione del Romanticismo che incanta il pubblico di tutte le età.

Importante sfida per i ballerini, specialmente nell’interpretazione del personaggio principale della principessa Aurora che richiede uno stile cristallino, elegante e fragile allo stesso tempo, ‘La bella addormentata’ è una delle opere più emblematiche del lirismo di Piotr Tchaikovsky, che raggiunge l’apice in melodie eterne come Rosa Adagio e Grande Valse Villageoise. Non a caso, la relazione tra la musica di Tchaikovsky e la coreografia originale di Marius Petipa giunge al pubblico come una simbiosi perfetta e senza tempo.