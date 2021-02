Bella scienza! Il format ludico-didattico su Zoom

Dal 13 febbraio al 10 aprile 2021 2a edizione di “Bella Scienza!” adatto per bambini e ragazzi 6/13 anni, il format ludico-didattico in diretta streaming, a cura di Leo Scienza – Staff Unijunior. Esperimenti in diretta, interventi di docenti universitari, collegamenti da tutto il mondo, quiz online e tanto divertimento! Ogni puntata sarà dedicata ad un tema diverso: dagli animali alle stelle, dalla chimica al corpo umano, dalle piramidi ai robot , fino alle straordinarie avventure di Jules Verne.

Lo strampalato professore Cima di Rapa, il curioso e sbadato Nonno, la nostra intrepida Inviata Speciale, la scimmia Luigi regista improbabile e Zia Pinella “dalle mille vite” vi aspettano per 7 appuntamenti all’insegna della meraviglia e della scoperta!

Il programma:



13 febbraio “ANIMALI STRAORDINARI”

27 febbraio “I MISTERI DELL’ ANTICO EGITTO”

6 marzo “MISSIONE SPAZIALE”

20 marzo “LE MERAVIGLIE DEL CORPO UMANO”

27 marzo “UNA CHIMICA ESPLOSIVA”

10 aprile “UN ROBOT PER AMICO”



– ORE 14,30 età 6-9 anni – ORE 16,00 età 10-13 anni



Da febbraio ad aprile, 7 dirette della durata di 1 ora, collegandosi da casa attraverso pc, tablet o telefono alla piattaforma Zoom.

(Vi consigliamo di scaricare la app Zoom Meeting, l’installazione riduce la possibilità di errori di visualizzazione attraverso il web o problemi durante la videoconferenza. Scarica Zoom)

Quanto costa l’iscrizione? COSTA 18 euro per l’intera sezione

