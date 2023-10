Il gamer BellaFaccia a Bologna per il firmacopie

Domenica 8 ottobre alla Mondadori di via Larga 10, alle 15.00, ci sarà il gamer BellaFaccia, per il firmacopie in anteprima del suo libro a fumetti Lo scontro dei mondi, in uscita martedì 10 ottobre in tutta Italia. L'autore, il cui vero nome è Francesco Molinari, è residente a San Marino e oltre ai videogiochi è un atleta molto attivo. Con le sue divertenti storie ha conquistato milioni di bambini diventando uno dei gamer più seguiti sulla rete. Dopo Bologna, BellaFaccia sarà a Roma (il 14-10 alla Feltrinelli di viale Marconi), Verona (il il 28-10 alla Feltrinelli di via Quattro Spade) e a Lucca Comics & Games (il 5-11 alle 15).