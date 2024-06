Il documentario "Bellezza, addio" a Teatri di Vita

È un emozionante documentario dedicato a Dario Bellezza, poeta “maledetto” del secondo Novecento, omosessuale provocatorio e irriverente. Ma in definitiva è anche un inno alla bellezza di quella sua poesia e a quell’epoca di passione e scandalo ormai passata e osservata in questo dolente “addio”. Le voci dei testimoni e i materiali d’epoca si rincorrono in una struttura narrativa classica, che non si limita a consegnare allo spettatore informazioni, ma lo riporta alla complessità di un’epoca abitata da giganti come Pier Paolo Pasolini e Elsa Morante, in una sorta di Roma-Sodoma, mentre arriva come una maledizione l’ombra letale dell’Aids.



Carmen Giardina, attrice e regista, si divide tra teatro, cinema e TV, dove è protagonista della serie RAI Amiche. Ha lavorato con registi come Marco Risi e Cristina Comencini. Massimiliano Palmese è autore di poesia, teatro e cinema. Il suo romanzo L’amante proibita è stato Finalista al Premio Strega 2006. Insieme hanno già scritto e diretto il docufilm Il caso Braibanti, Nastro d’Argento 2021.



Mercoledì 26 giugno, ore 21